L'investimento di 90 milioni di euro per portare Gonzalo Higuain a Torino è stato di gran lunga il più esoso nella storia della Juventus. I 23 gol in 37 presenze in tutte le competizioni hanno già esaltato società e tifosi, ma il periodo clou della stagione non è ancora arrivato. Il primo obiettivo per i bianconeri, considerando che per lo Scudetto la corsa contro le altre avversarie è impari al momento, è la Champions League. L'antipasto negli ottavi contro il Porto, con prestazioni di grande sostanza, ma senza il tanto desiderato gol a tabellino, hanno dato segnali altalenanti. In vista dei quarti, dai sei anni di Real arriva una sentenza dolorosa per i bianconeri: il Pipita non è mai stato decisivo a Barcellona e soltanto a sprazzi a Madrid contro i blaugrana.



AVVERSARIO DA INCUBO - In 10 presenze e 526 minuti giocati nel tempio barcelonista, Higuain non ha mai segnato alcun gol né regalato alcun assist ai compagni. Non solo, ha trovato appena tre tiri in totale verso la porta di Victor Valdes e festeggiato due successi in totale con i blancos. Tra le mura del Santiago Bernabeu la situazione migliora leggermente, ma non è di quelle da ricordare. Le partite scendono a 8 e i minuti a 405, con l'aggiunta di tre gol e nessun assist a fare da condimento. Se non altro, in tutte e tre le occasioni, la rete segnata è stata quella che ha sbloccato il punteggio e tutte, curiosamente, sono arrivate entro il primo quarto d'ora di gioco.



CONFRONTO IMPIETOSO - Il rapporto tra il Pipita e la Champions League non è stato facile fin dall'inizio, se si pensa che ha impiegato 15 partite a trovare per la prima volta la via del gol. In totale si parla di 60 partite giocate ed appena 16 gol, uno ogni 225 minuti. Numeri che rabbrividiscono di fronte al trio delle meraviglie blaugrana, composto da Neymar, 21 gol e 20 assist in 38 presenze, Luis Suarez, 19 gol e 14 assist in 31 presenze, e Lionel Messi, 94 gol in 113 presenze, ma anche davanti al meno eclatante compatriota Diego Milito, bomber dell'ultima italiana a punire il Barcellona in Champions nel 2010, che ha collezionato 9 gol in appena 22 partite giocate nella massima competizione continentale.



CHIMERA CHAMPIONS - Il dato più preoccupante, però, deve ancora arrivare: dagli ottavi in avanti l'argentino ha giocato 1.277 minuti in totale in 22 presenze ed ha festeggiato la miseria di due reti, una agli ottavi ed una ai quarti. La speranza per Higuain e per la Juventus è che le crepe viste nella difesa blaugrana, in particolare contro il Paris Saint-Germain, possano dare modo all'attacco bianconero di perforare più volte la porta di ter Stegen. Nell'andata dello Juventus Stadium, ma soprattutto al ritorno una settimana più tardi, in quel Camp Nou in cui anche i miracoli possono prendere vita. Che il prossimo non sia di marca catalana, ma possa essere la prima perla del Pipita nello stadio maledetto?