Grande via-vai al Wyscout Forum a Stamford Bridge, Londra: Calciomercato.com ha intervistato in esclusiva l'ex attaccante di Benfica e Fiorentina, il portoghese Nuno Gomes, ex collaboratore delle Aguias, riservandogli alcune domande sul suo passato ma anche sul presente, tra cui il commento su alcuni giocatori portoghesi miltanti in Italia, come Andrè Silva e Joao Mario, oltre che sui giovani da seguire in Portogallo, senza dimenticare Gabigol, dall'Inter in prestito al Benfica. Ecco le sue parole ai nostri microfoni:



Cosa pensi della Fiorentina di questa stagione?

"Sono ripartiti da zero, hanno costruito una nuova rosa partendo dalle fondamenta. Hanno fatto bene all'inizio, ora stanno faticando ma devono lavorare. Pioli mi piace, si vede che ha delle idee di calcio. Devono solo cogliere al meglio le occasioni che gli capitano, ma la strada è quella giusta. Vedo la Fiorentina dopo le prime cinque, lotterà per l'Europa League"



Simeone ti piace?

"E' un bell'attaccante, ha fatto molto bene al Genoa. Mi piace molto anche Federico Chiesa, il figlio di Enrico, che ha giocato con me. Sono due ottimi giovani"



Andrè Silva sta faticando nel Milan: è stato un acquisto giusto per te?

"Con il Portogallo fa sempre gol, ma non è facile per un giovane attaccante arrivare in Italia e fare gol. Quando una squadra non va bene, come il Milan di quest'anno, la punta soffre sempre di più. Deve adattarsi al calcio italiano, ma le qualità le ha e le dimostrerà. Forse si aspettano troppo da lui in questo momento. Anche io ho faticato tatticamente in Italia".



E Gabigol? Ha fatto male in Italia e anche in Portogallo... E' adatto per l'Europa?

"E' un tipico giocatore brasiliano che individualmente può decidere una partita. Ha fatto male in Italia e al Benfica non gioca, ma le qualità le ha. Deve lavorare e dimostrare quello che vale".



Joao Mario nel Portogallo ha trovato la sua collocazione, ma nell'Inter fa fatica. Il Psg lo vuole: secondo te dove rende meglio?

"Per me è un regista, tecnicamente è bravissimo. Guardandolo giocare si capisce che è un grande giocatore, evoluto tatticamente. Ora fa fatica perché il sistema non è adattato a lui. L'anno scorso però il gioco passava per i suoi piedi. Se il PSG lo vuole, qualcosa vuol dire".



C'è qualche giovane che milita in Portogallo che va monitorato?

"Ruben Dias, difensore del Benfica, è fortissimo. Poi ci sono Diogo Goncalves e Juan Carvalho del Benfica e Gelson Martins dello Sporting Lisbona. Si sentirà parlare di loro. Finalmente i club portoghesi puntano sui giovani".



Chi vince il campionato in Italia?

"Bella domanda: c'è più lotta, non è detto sarà la Juve"



E la Champions?

"Mi piacciono PSG e City, ma occhio alle solite note e alla Juve".



@AleDigio89 e @TramacEma