Formazione per osservatori calcistici in tre livelli a Reggio Emilia.

Sabato 24 e domenica 25 febbraio 2018 si terrà a Reggio Emilia un nuovo corso peraspiranti osservatori di calcio (I livello)della durata di due giorni con TANTISSIME NOVITA’ dal titolo “I SEGRETI DELL’OSSERVATORE DI CALCIO”!

Il corso è rivolto a tutti coloro che sono interessati a collaborare con procuratori sportivi o società di calcio in qualità di talent scout e vogliono apprendere le regole di base per esercitare la libera attività dell’osservatore di calcio.

L’ospite illustre della giornata sarà LUCA PIAZZI, RESPONSABILE DEL SETTORE GIOVANILE DEL PARMA CALCIO con il quale verrà aperta una tavola rotonda sui temi dello scouting sui giovani calciatori. I partecipanti potranno – simulando quasi una conferenza stampa – porre al SUPER OSPITE tutte le domande sui segreti dell’osservazione dei calciatori.

Luca Piazzi illustrerà anche il progetto di collaborazione instaurato con la società Cataliotti Sport Production srl finalizzato al reclutamento dei migliori osservatori che saranno formati in occasione non solo del corso teorico, ma anche del corso pratico che si terrà sempre a Reggio Emilia in data domenica 4 marzo (i due migliori osservatori avranno, infatti, la possibilità di fare uno stage di tre mesi in qualità di scout per il settore giovanile del Parma, lavorando dalla propria regione di residenza).

Sab 3 marzo 2018 lo staff della Cataliotti Football Workshop terrà a Reggio Emilia, dalle ore 10.00 alle ore 18.00, ilcorso osservatori di II livello(aperto anche a chi non ha frequentato quello di I livello).

In aula, attraverso la proiezione di video di partite di calcio, verranno spiegate le regole da seguire per valutare le caratteristiche tecnico-tattiche di una squadra, immaginando l’aspirante osservatore alle dipendenze di una società e, pertanto, incaricato da quest’ultima di andare a “spiare” i pregi e i difetti delle squadre avversarie. L’osservatore professionista Paolo Greatti, ex Udinese e Sassuolo, con l’ausilio di mirate e utili slide e tanti video, illustrerà il lavoro dell’osservatore nella veste di “suggeritore” dell’allenatore, partendo dalla sua esperienza diretta sul campo.

Si terrà domenica 4 marzo 2018, con partenza in pullman da Reggio Emilia dall’Hotel Remilia situato in via Danubio, 7, un’altra edizione del CORSO PER ASPIRANTI OSSERVATORI DI III LIVELLO (TOP TALENT SCOUT), un corso pratico che si svolgerà direttamente sui campi di calcio,aperto esclusivamente a chi abbia preso parte ai corsi teorici di I e di II livello.

Tutti i partecipanti al workshop di III livello saranno impegnati in una prova pratica e i DUE MIGLIORI OSSERVATORI (che saranno valutati sulla base della qualità delle relazioni tecniche) saranno segnalati alla PARMA per uno stage professionale di TRE MESI all’interno del settore giovanile della stessa nelle vesti di OSSERVATORI CALCISTICI.

