L'assegnazione dei Mondiali di calcio del 2018 alla Russia e del 2022 al Qatar torna a far discutere. Le autorità statunitensi e svizzere stanno già indagando da due anni sulla vicenda, mentre è di oggi la notizia che anche quelle francesi hanno aperto un'inchiesta a riguardo. Le Monde riporta che si tratta di un'indagine preliminare, focalizzata sugli esponenti transalpini che hanno avuto un ruolo di rilievo nell'assegnazione delle prossime due edizioni della Coppa del Mondo. L'accusa è quella di corruzione, associazione a delinquere e traffico di influenze.



BLATTER E PLATINI - Joseph Blatter, ex presidente della FIFA, è stato già sentito dalle autorità come testimone informato dei fatti lo scorso 20 aprile, mentre si aspetta prossimamente la chiamata per Michel Platini, ex presidente dell'Uefa, e per Jerome Valcke, ex segretario generale della Fédération Internationale. Il legale di Le Roi ha detto di non essere ancora stato contattato a proposito. Nel 2015 Blatter e Platini sono stati dichiarati colpevoli di corruzione dal Comitato Etico della FIFA a causa di due milioni di franchi svizzeri pagati all'ex giocatore della Juventus nel 2011 per incarichi svolti tra il 1999 e il 2002.