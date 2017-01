Gianmarco Fiory ci ricasca. Il portiere del Lumezzane, con un passato nelle giovanili della Juventus, era stato arrestato lo scorso novembre per stalking ai danni di una ex fidanzata. Dopo qualche mese trascorso ai domiciliari, il 26enne era tornato ad allenarsi con i compagni di squadra, col divieto però di avere contatti con la ex.



NUOVI GUAI - Ora, come riporta La Gazzetta dello Sport, Fiory è stato rispedito agli arresti domiciliari a Capri, per non aver rispettato l'ordinanza del Gip di Pavia. "È vero, ci siamo visti diverse volte, per arrivare a una riappacificazione", si difende il portiere. "Non ci sono mai stati incontri concordati", la risposta della legale della ragazza.



IL LUMEZZANE - Oltre al processo che inizierà tra qualche mese, per Fiory ora aumentano i problemi. Il presidente del Lumezzane ha subito preso le distanze dal suo comportamento: "Spero abbia la dignità di sciogliere il contratto: non ha capito la lezione e ci ha danneggiati".