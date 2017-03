Attenzione al domino delle panchine anche perché ci potrebbero essere in ballo 'poltrone' molto ambite. In questo tourbillon verrà coinvolta anche la Fiorentina, che farà a meno di Paulo Sousa dal prossimo giugno. Il portoghese non sembra convincere più la Juventus e appare più orientato invece verso la Germania, con il Borussia Dortmund in primo piano in questo senso. A Torino non c'è la certezza che resti Allegri e si cercano soluzioni alternative. Secondo il QS una di queste potrebbe essere Di Francesco: il tecnico del Sassuolo ha già avuto frequenti contatti proprio con la Fiorentina che deve fare attenzione dunque a non farselo 'fregare'.