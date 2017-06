si terrà a Reggio Emilia un(I livello) della durata di due giorni con TANTISSIME NOVITA’ dal titolo "I SEGRETI DELL'OSSERVATORE DI CALCIO"!Il corso è rivolto a tutti coloro che sono interessati a collaborare con procuratori sportivi o società di calcio in qualità di talent scout e vogliono apprendere le regole di base per esercitare la libera attività dell’osservatore di calcio.A TALE SCOPO NELLA GIORNATA DELLA DOMENICA, A FINE CORSO, SARANNO EFFETTUATI COLLOQUI INDIVIDUALI CON TUTTI I PARTECIPANTI CON L’ASSEGNAZIONE – PER CHI VORRA’ ADERIRE - DI COMPITI SPECIFICI AL FINE DI SVOLGERE AL MEGLIO L’ATTIVITA’ DI SCOUNTING NELL'AREA GEOGRAFICA DI COMPETENZA.Si tratterà di undedicato non solo alle spiegazioni teoriche, ma anche alle esercitazioni pratiche attraverso l’analisi-video di calciatori da “scoprire”.SULL’OSSERVAZIONE DEI CALCIATORI dal titolo "I SEGRETI DELL'OSSERVATORE DI CALCIO" di Jean-Christophe Cataliotti (MURSIA) con le interviste a 20 addetti ai lavori!CON UN(il cui nome sarà reso pubblico a ridosso del corso) sarà aperta unasui temi dello SCOUTING. I PARTECIPANTI potranno – simulando quasi una conferenza stampa – porre altutte le domande sui segreti dell’osservazione dei calciatori.A tutti i partecipanti sarà rilasciata la(PERSONALIZZATA).Al workshop di Reggio Emilia saranno per di più offerti contenuti giuridico-calcistici relativi alle norme della FIGC sui tesseramenti e sugli svincoli dei giovani calciatori con gli interventi dell’Avv.Le iscrizioni sono aperte. Prenota il tuo posto prima che sia troppo tardi!Per scaricare il programma e il modulo di iscrizione si rinvia al sito www.footballworkshop.it