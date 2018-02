Nasce da un libro il NUOVO IMPERDIBILE CORSO (per saperne di più) rivolto agli ASPIRANTI PROCURATORI SPORTIVI!

A Reggio Emilia i docenti della Cataliotti Football Workshop,sab 10 e dom 11 marzo 2018, in due intense giornate di studio, risponderanno alla seguenti domande:

Quali sono le vigenti norme che regolano l’attività del procuratore sportivo? E’ vero che si sta andando verso una nuova riforma che reintrodurrà l’esame per l’abilitazione professionale?Come aiutare i giovani calciatori nella loro carriera? Perché il procuratore deve conoscere le norme del settore giovanile? Come gestire i genitori dei calciatori? Come si compila una procura? A quanto ammontano le commissioni dei procuratori sportivi? Come si fa un contratto a un calciatore? Come si assiste un calciatore professionista? Come comunicare con i calciatori? Quali sono i luoghi del calciomercato? Come e quando avvengono i trasferimenti dei calciatori? Come convivere con la concorrenza? Come creare un’agenzia? Chi è l’intermediario? Come si conduce una trattativa con un direttore sportivo?

Nel corso del workshop sarà, anche, presentato il NUOVO libro di JEAN-CHRISTOPHE CATALIOTTI: “Procuratore Sportivo. Il manuale per saperne di più” (Mursia Editore) e ne verrà REGALATA UNA COPIA a ogni partecipante!

L’ospite illustre della giornata sarà il giornalista di Sport Mediaset PAOLO BARGIGGIA con il quale sarà aperta unatavola rotonda sui temi del calciomercato. I partecipanti potranno – simulando quasi una conferenza stampa – porre al SUPER OSPITE tutte le domande sui segreti del calciomercato e dell’attività del procuratore sportivo.

Attenzione: il corso ha finalità formative anche in vista del prossimo esame di idoneità per l’accesso all’attività di procuratore sportivo!

A tutti i partecipanti sarà consegnato un attestato di partecipazione.

Le iscrizioni sono aperte. Max partecipanti: 20.

CLICCA QUI PER SAPERNE DI PIU'