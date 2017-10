Spazio al nuovo stadio della Fiorentina sull'edizione odierna de La Nazione. Lo spostamento della Mercafir a Castello, Unipol permettendo, si farà a prescindere dalla costruzione del nuovo impianto della Viola, che entro il 31 dicembre dovrà consegnare il piano economico e finanziario per la sua realizzazione. Tuttavia è molto probabile che si debba arrivare a una proroga, ipotesi avanzata con qualche perplessità sull’iter burocratico anche dal primo cittadino di Firenze.



Nel famoso pranzo dell’8 settembre a Casette d’Ete tra i Della Valle e il Sindaco di Firenze Dario Nardella, insieme all’Assessore allo Sport Andrea Vannucci, è stata ribadita la ferma volontà di realizzare lo stadio, legando però la scadenza della presentazione del progetto definitivo – che ha un costo di 9 milioni di euro – alla certezza di poterlo costruire e a scadenze stabilite in un cronoprogramma. E ancora quella sicurezza non esiste, per tanti motivi. Anche se, proprio il sindaco, dopo l’incontro con i fratelli Della Valle indicò una percentuale altissima: “Lo stadio si farà al 95%” disse.