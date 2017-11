Lo sviluppo della zona nord-ovest di Firenze - in cui dovrebbe sorgere il nuovo stadio della Fiorentina - dipende da un documento. Come spiega ViolaNews.com, Si tratta della VIA, la Valutazione d’Impatto Ambientale dell’aeroporto “Amerigo Vespucci”. Senza questo decreto, la realizzazione della cittadella viola è bloccata, così come il trasferimento della Mercafir a Castello. La Valutazione d’Impatto Ambientale è una procedura tecnico-amministrativa. Il suo scopo è quello di individuare, descrivere e, appunto, valutare in maniera preventiva alla realizzazione delle opere gli effetti sulla salute e benessere umano, oltre a identificare le misure per eliminare o minimizzare gli impatti negativi sull’ambiente.



LA SPIEGAZIONE - Per quanto riguarda il nuovo aeroporto di Firenze con la pista da 2.400 metri - continua ViolaNews.com - la Valutazione d’Impatto Ambientale è attesa da oltre due anni. Stando alle ultime notizie – confermate lunedì dal viceministro alle infrastrutture Riccardo Nencini durante la manifestazione sì aeroporto indetta da Confidustria – il decreto dovrebbe arrivare nel febbraio 2018. Il ritardo è dovuto alla richiesta, da parte di ENAC (Ente nazionale per l’aviazione civile), di alcuni approfondimenti tecnici. La presentazione del progetto esecutivo del nuovo stadio della Fiorentina dovrebbe così slittare dal 31 dicembre 2017 alla fine di febbraio 2018. Alcuni vincoli contenuti nella Valutazione d’Impatto Ambientale potrebbero – ma il condizionale è d’obbligo – impedire lo spostamento della Mercafir. Alcuni articoli dell’ICAO (Organizzazione Internazionale dell’Aviazione Civile, ndr) stabiliscono le regole per le aree circostanti una pista aeroportuale.