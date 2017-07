Neanche una sconfitta: 6 vittorie, 3 pareggi, 21 punti conquistati sui 27 a disposizione, utili per ritornare in Bundesliga dopo un anno nella Serie B tedesca. André Breitenreiter, tecnico dell'Hannover, ex Schalke 04, è l'artefice della risalita del club tedesco. E lo ha fatto a modo suo, "senza regole".



Sì, perché in termini di alimentazione, il giocatore ha alleggerito l'ambiente dopo il sergente di ferro Stendel, che controllava in maniera più severa la dieta dei suoi calciatori:" Abbiamo dei professionisti che seguiranno l’alimentazione dei giocatori durante il ritiro estivo. Ma se qualcuno ha bisogno di fare colazione con la nutella la può fare. Fa bene all'anima. Sono pur sempre esseri umani. Ovviamente non la possono mangiare tutto il giorno, perché poi farebbe ingrassare, ma un po’ va bene… L’importante è che in campo rendano al meglio. Se bevessero due litri di coca cola la sera davanti alla tv ovviamente poi ne pagherebbero le conseguenze durante la partita. Ma esistono vie di mezzo" le sue parole riportate da gazzetta.it.



E il fumo? "Non mi risulta che ci siano fumatori in questa squadra, ma se anche fumassero di tanto in tanto, non mi importerebbe nulla".