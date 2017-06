M'Bala Nzola, attaccante della Virtus Francavilla, autore di 11 gol Lega Pro, piace in Serie B. Classe '96, il francese può arrivare con il tecnico Calabro al Carpi, che lo segue dallo scorso inverno. Oltre le reti, in stagione si è parlato di lui per la squalifica di 8 turni in seguito alla gara col Livorno. Questo il comunicato dell'epoca: "espulso per somma di ammonizioni, avvicinava l’arbitro e, dopo avergli rivolto espressioni offensive, gli pestava con forza il piede destro irridendolo e successivamente reiterando espressioni offensive; allontanandosi dal campo, rivolgeva ad un calciatore avversario frasi offensive e gli indirizzava uno sputo che lo raggiungeva a una guancia; al termine della gara, attendeva il passaggio del direttore di gara che rientrava negli spogliatoi e gli rivolgeva ulteriori e gravi espressioni offensive".