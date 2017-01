Il grande gelo. La serata sull'asse Milano-Marsiglia si può tradurre così. Perché dopo più di 24 ore ad attendere la risposta dell'Olympique, il Milan si è stancato ed è salito il nervosismo nell'ambito della trattativa per Lucas Ocampos in rossonero. Sostituto designato di M'Baye Niang nella testa di Adriano Galliani e Vincenzo Montella, l'argentino ha l'ok del Genoa da giorni al trasferimento, con Palladino al suo posto. Per completare tutto però serve il via libera del Marsiglia, proprietario del cartellino e impegnato col club di Preziosi anche sul riscatto, oltre che sul prestito. E proprio qui si è incagliato il discorso, portando il Marsiglia a rallentare nella risposta, rinviandola continuamente. Irritando il Milan.



IL VERO PROBLEMA - Galliani aspettava la soluzione dalla Francia, ma il continuo rimandare lo ha spinto addirittura a comunicare la volontà di far saltare tutto. Un segnale forte e netto, il Milan si è stancato di rincorrere l'OM. Ma tutto ruota attorno alla questione del riscatto. L'Olympique vuole cambiare le condizioni del riscatto obbligatorio prefissato col Genoa, che vi spieghiamo nel dettaglio: c'era sia un diritto di riscatto molto alto, sia un obbligo da 7 milioni di euro a quota 7 gol segnati da Ocampos, 9 milioni a quota 9 gol e 11 milioni a quota 11 gol. Da qui, l'OM vuole spostare l'asticella dell'obbligo perché il giocatore rischia di trovare meno spazio in rossonero. Sia chiaro: le condizioni continuano a essere a carico del Genoa e per il Milan sarebbe prestito secco, ma è evidente che - visti i rapporti - il discorso riscatto interessa anche il Milan. Bisogna quindi modificare la base della trattativa, perché altrimenti il Marsiglia continuerà a fare resistenza. Detto del problema reale, anche la gestione formale dell'operazione con il silenzio e il continuo rinvio dell'OM ha irritato particolarmente il Milan.



GLI ULTIMI SVILUPPI - Galliani ha scelto la linea dura, da capire se è solo una mossa strategica e si potrà riprendere il discorso. Ci sta lavorando Pablo Sabbag, agente di Ocampos, proprio in queste ore. Lucas infatti vuole fortemente vestire rossonero e spera di non perdere questa occasione per la questione burocratica che blocca la trattativa; il suo agente sta spingendo col Marsiglia per trovare una soluzione che accontenti tutti, da Ocampos al club francese passando ovviamente per il Milan che adesso ha il pieno controllo della situazione. Alternative? Il solito Lazovic, altrimenti si potrà chiedere Musonda al Chelsea dove però Conte non sembra intenzionato a liberarlo senza un'alternativa in arrivo dal mercato. Incastro lungo e rischioso a poche ore dalla fine del mercato. Ecco perché Ocampos resta in bilico eppure ancora un discorso aperto. Tra il Milan furioso e il caso riscatto...