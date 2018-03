Come negli scorsi giorni avevamo scritto su queste pagine, Lucas Ocampos è uno degli obiettivi del Torino per la prossima estate. La notizia dell'interessamento della squadra granata per il calciatore dell'Olympique Marsiglia è arrivata anche in Francia e non si può certo dire che sia stata accolta positivamente dai tifosi transalpini.



Su Twitter e sugli altri social network i tifosi dell'Olympique Marsiglia stanno in questo ore scrivendo numerosi messaggi rivolti al calciatore argentino, nella speranza che possa restare in Francia. Ocampos sta giocando un ottimo campionato e i suoi tifosi non vogliono certo perderlo.