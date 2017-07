La Gazzetta dello Sport fa il punto sul mercato del Bologna. La trattativa per l’arrivo del duo Falletti-Avenatti, ex Ternana, è ben avviata e si continua a cercare un esterno offensivo. Sul taccuino di Bigon ci sono vari obiettivi, sembra essere scemato l’interesse per Cerci. Con la Juve si parla per l’eventuale prestito di Orsolini, ma il d.s. del Bologna sta sondando l’Atalanta per D’Alessandro e il Marsiglia per Ocampos, rientrato in Francia dopo il prestito al Milan. In uscita, dopo il passaggio, da formalizzare, di Oikonomou e Rizzo alla Spal, c’è il forte interesse dello Standard Liegi per Crisetig (prestito con diritto di riscatto a 3,5 milioni), mentre su Donsah continua il pressing del Torino.