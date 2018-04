Nel pomeriggio saranno tre i recuperi di Serie A che si disputeranno alle 18.30. In campo Atalanta-Sampdoria , Genoa-Cagliari e Udinese-Fiorentina . Da segnalare tra i bergamaschi i progressi di Mattia Caldara , che sta recuperando dal problema alla schiena che l'ha frenato nelle ultime settimane. Il centrale di proprietà bianconera non vede il campo dal 18 febbraio , oggi sembra destinato alla panchina ma potrebbe riassaggiare il clima partita almeno per qualche minuto. In ottica mercato, salta invece la trasferta di Marassi il nordcoreano Han . Non è stato convocato dal tecnico dal tecnico del Cagliari, Diego Lopez, a causa di una distorsione alla caviglia. La Juventus ha provato ad acquistarlo già a gennaio e continua a tenerlo d'occhio in vista dell'estate.