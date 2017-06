Doveva essere il principale obiettivo di mercato del Genoa. Attorno a lui Ivan Juric aveva prospettato di ricostruire una squadra reduce da una stagione tribolata in cui la salvezza era arrivata solo alla penultima giornata di campionato.



Ma a dispetto delle intenzione del Grifone, pare proprio che Rolando Mandragora non tornerà a vestire quella maglia con cui aveva debuttato in Serie A nell'ottobre 2014.



Il mediano campano di proprietà della Juventus è infatti sempre più vicino al Cagliari. Nelle ultime ore, secondo quanto riporta la Nuova Sardegna, il direttore sportivo dei sardi Giovanni Rossi e il suo omologo piemontese Fabio Paratici si sarebbero incontrati proprio per discutere del possibile passaggio in prestito del capitano dell'Under 20 azzurra alla squadra di Rastelli.



Nonostante alcune divergenze sulla formula del passaggio, il Cagliari avrebbe chiesto di ottenere Mandragora in prestito con diritto di riscatto mentre la Juve lo lascerebbe andare solo in prestito secco, le due parti sembrano molto vicine a chiudere quanto prima la trattativa.