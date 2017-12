Rischia di sfumare prima ancora della riapertura ufficiale delle contrattazioni invernali uno degli obiettivi di mercato del Genoa.Secondo quanto riferisce Sky Sport il Cagliari avrebbe infatti dato una netta accelerata alla trattativa per aggiudicarsi le prestazioni di, difensore centrale in uscita dal Werder Brema. Seguito dai due club rossoblù da diverse settimane , l'ex capitano dell'Under 21 azzurra sarebbe dunque ad un passo dal tornare nella nostra Serie A, dopo una lunga parentesi in Bundesliga cominciata nel 2013. Ad attenderlo però non ci sarà il Grifone ma la squadra dei Quattro Mori.