Il ritorno ad altissimi livelli di Gareth Bale (doppietta ieri al Las Palmas ) è una buona notizia per Zinedine Zidane . Il gallese avanza più che seriamente la sua candidatura per una maglia da titolare in vista del match di martedì sera a Torino. A giocarsi un posto con lui, secondo As , ci sono Isco e Asensio. Bale ha segnato nove gol in campionato dall'inizio del 2018 , pur avendo giocato appena la metà dei minuti totali a disposizione in Liga. E' comunque il secondo marcatore del Real dopo Cristiano Ronaldo. Inoltre, solo CR7 segna più velocemente di Bale: un ogni 80 minuti tra tutte le competizioni per il portoghese, uno ogni 129 minuti per l'ex Tottenham.