Corentin Tolisso è il primo nome sull'agenda di Marotta e Paratici che in estate sperano di chiudere l'accordo con il Lione per il centrocampista francese che però costa oltre 40 milioni di euro. Come riporta L'Equipe il giocatore ha diversi estimatori in Premier League con Tottenham, Arsenal e Manchester City che hanno messo nel mirino il giocatore.