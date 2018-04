Nove partite, un lasso di tempo sufficiente per alimentare sogni o incubi: lo sta vivendo sulla propria pelle l'Udinese, che dall'affascinante ipotesi di una rimonta fino all'Europa League ora vede lo spettro di una clamorosa retrocessione.



RECORD NEGATIVO - Massimo Oddo aveva illuso tutti, friulani e non, con un avvio da urlo: dopo il suo insediamento a novembre e una prima sconfitta con il Napoli, erano arrivati nove risultati utili consecutivi (6 vittorie, 3 pareggi) che avevano portato i bianconeri a ridosso della zona Europa League. Poi il crollo, senza mezze misure: contro il Cagliari oggi è arrivato il nono ko di fila, mai l'Udinese aveva avuto una striscia negativa così lunga in Serie A. E le prospettive di classifica, ora, sono completamente cambiate.



CALENDARIO DI FUOCO - Oddo, confermato alla guida dell'Udinese nonostante il periodo buio, l'aveva detto: vincere a Cagliari era fondamentale per allontanarsi dalla zona retrocessione e vivere più tranquillamente il finale di stagione. Missione fallita, i sardi si portano a -1 e il terz'ultimo posto, a giornata conclusa, resta a breve distanza (6 punti). Dal Napoli al Napoli, nel prossimo turno saranno proprio gli azzurri di Sarri ad affrontare i friulani al San Paolo. Una trasferta di fuoco che può sottrarre altri punti preziosi, in vista di un poker di sfide delicatissime: Crotone, Benevento, Inter e Verona, tre scontri diretti e un'altra big in piena corsa europea. Dalla prospettiva di una clamorosa qualificazione in Europa League, a una salvezza tranquilla, fino a una lotta disperata, le parole del tecnico pescarese a fine partita sono una fotografia perfetta del momento bianconero: "Dopo 9 sconfitte non puoi dire nulla. Questa è una squadra che mentalmente ha grandi difficoltà. Purtroppo vedo una reazione in allenamento, poi puntualmente la domenica siamo impauriti. Se in 3 minuti concedi due palle gol vuol dire che hai paura. Cercherò di rimediare in qualche modo. Questa squadra in questo momento ha paura di tutto". E' vero: l'Udinese ha paura di tutto, ha paura soprattutto di una retrocessione che da ipotesi remota gradualmente ora è diventata un incubo reale.



@Albri_Fede90