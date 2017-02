ora, dopo quasi cinque mesi di agonia calcistica, ci siamogli ultimi episodi, a costellazione di, prevedono anche situazioni delle quali non vorremmo mai parlare, in maniera inerente a qualsiasi tipo di sport.. Attenzione, è bene non fraintendere il messaggio:in accostamento a quello che rimane pur sempre un gioco, seppur tiri in ballo passione e anche liquidità di chi vi si accosta.per cominciare,dal presidente Sebastiani., caricata dallda qualche risultato positivo fortuito, ad inizio stagione (ad esempio il pareggio di Napoli) e daspiace dirlo, macome la squadra abruzzese, ha peggiorato la situazione, anche a livello ambientale.: tanto da arrivare a prestazioni come quella di ieri contro il Torino, in cui la squadra ha giocato palesemente contro l'allenatore, non mettendo la gamba quando necessario e correndo poco., assoluto portatore di tutte le pene dei propri giocatori, quasi indifferenti a ciò che va via via capitando.L'avevamo pronosticato, prima della degenerazione di queste ore: concon Sebastiani ancora incerto se accettarle, con una squadra smarrita, con dei tifosi inviperiti.Dilettanti allo sbaraglio, in Serie A: non era proprio il caso.@AleDigio89