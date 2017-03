Massimo Oddo, ex tecnico del Pescara, parla a margine de la Panchina d'Oro, parla del suo accostamento alla Fiorentina: "Ho votato Sarri perché ha portato una ventata di novità, portando cose belle in campo. Napoli-Juve sarà aperta, la Juve ha qualcosa in più ma possono arrivare tutti i risultati. Il Napoli ci prova da tanti anni e, per la stima che ho di Sarri, spero che possa riuscire a battere la Juve. Milan? Non è una cosa bella la situazione di ora. La gara contro il Pescara? La guarderò su diretta gol. Fiorentina? A chi non piacerebbe... Io non so niente e ora è ancora presto. Si dovranno aspettare i giochi finali nelle varie categorie e poi i dirigenti faranno le loro valutazioni. Io ad ora sono ancora sotto contratto con il Pescara. Sousa? Ero in dubbio se votare Sarri o lui. Lo ritengo preparato, ed ha portato una ventata di innovazione nel nostro calcio. Lo stimo e credo sia uno dei migliori tecnici in circolazione".