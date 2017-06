Milantv ha intervistato un ex rossonero come Massimo Oddo che ha espresso concetti chiari sui movimenti della società.



Sul suo futuro: “Sono molto sereno. Non ho in mano ancora nulla che mi piace, quindi vedremo cosa succede”.



Sul Milan: “La cosa più importante è che la società si sta muovendo bene sul mercato, siamo tutti felici. Il fatto poi che si riportino nel club persone come Abbiati è molto importante, darà una grande mano”.



Su Gattuso: “Alla cena per la Champions del 2007 non ci aveva detto. Anche il suo ritorno al Milan è molto importante”.



Su Lapadula: “Solo lui conosce la sua posizione. Deve credere nelle sue potenzialità e scegliere il meglio per il suo futuro. Dipende tutto da lui e dalle aspettative che ha”.



Su Ricardo Rodriguez: “Non lo conosco bene. Non bisogna mai sbilanciarsi, ci sono tanti fattori da cui dipende il rendimento di un giocatore. Il Milan si sta muovendo bene, ma poi la risposta definitiva la deve dare il campo”.



Su André Silva: “Se il club ha speso così tanto è perché lo ha seguito e crede molto in questo ragazzo. E’ sicuramente un giocatore di grande prospettiva”.



Sulla prossima stagione del Milan: “Bisogna restare con i piedi per terra. Non è semplice costruire una squadra vincente in un solo anno, servirà un po’ di tempo. Si sta lavorando bene, ma ci vorrà un po’ di tempo per mettere a posto tutte le cose”.