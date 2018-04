Massimo Oddo si racconta. Ai microfoni del Messaggero, l'ex difensore di Lazio e Milan guarda indietro, e ripercorre le tappe più importanti della sua carriera: “Tornare al Milan o alla Lazio? Il Milan mi ha cresciuto, ho vinto tutto. La Lazio ancora di più, c’è un legame più forte. È stata una storia non soltanto bella ma anche brutta. O meglio. Per me sempre bellissima. Brutta nel senso che in quel momento la società rischiava di retrocedere, c’erano problemi di passaggi di proprietà. E in quelle difficoltà sono diventato il capitano. Avevo una responsabilità maggiore. Sono rimasto legatissimo all’ambiente. Ancora oggi i tifosi mi chiamano sotto la curva. Forse ho dimostrato di essere uomo”.