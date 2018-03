Il 19enne norvegese Martin Odegaard parla del suo futuro: "Darò il massimo in questo finale di stagione per tornare al Real Madrid e preparare la prossima stagione con i blancos", sulla possibilità di un altro prestito dopo quello all'Heerenveen continua: "Se andrò ancora in prestito sarò felice ugualmente, per crescere ho bisogno di minuti, l'obiettivo rimane il Real, per me è il miglior club al mondo". Riporta AS.