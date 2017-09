Il Milan non si scorderà tanto in fretta il nome di Jens Odgaard: il danese ha abbattuto i rossoneri nel derby Primavera con una tripletta e lo ha fatto nonostante Gattuso avesse chiamato dalla prima squadra un giocatore di esperienza come Gabriel Paletta. Marcatura annullata ma non solo, l'attaccante dell'Inter non aveva proprio idea di chi fosse l'italo-argentino: lo rivela l'edizione odierna di Tuttosport secondo cui l'attaccante dell'Inter, una volta comunicatogli chi fosse il suo avversario, non sapesse chi fosse il centrale del Milan.