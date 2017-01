Marek Hamsik in Cina? Il tentativo c'è stato, ma i tifosi del Napoli possono stare tranquilli: il capitano resterà. E' Martin Petras, nuovo membro dell'entourage, a rivelare tutto a Radio Crc: "Offerte dalla Cina per Hamsik a gennaio? Sì, ma ormai arrivano a tutti i giocatori e non ci facciamo nemmeno più caso. Non ha mai preso in considerazione l'idea di giocare in Cina, poteva chiedere la cifra che voleva, ma lui ama troppo Napoli e ha in testa tanti obiettivi da conseguire in azzurro".



"Eravamo compagni di Nazionale e abbiamo legato molto - aggiunge Petras -. Marek è un mio grande amico, poi altra cosa è il lavoro e devo dire che Venglos mi ha dato una grande mano quando ho deciso di diventare procuratore. E' ormai quasi da due anni che lavoriamo insieme e non è facile questo mondo, ma con Venglos è tutto più facile e Marek è la nostra vetrina. Marek ha la testa giusta e con Sarri sta facendo molto bene. Nonostante i continui rumors di mercato, Hamsik è legato a Napoli e se è rimasto è perché vuole il bene della squadra ed ecco perché antepone i successi della squadra ai suoi. E' una delle poche leggende del calcio italiano dopo Totti e Buffon. Lui è napoletano dentro, i suoi figli sono napoletani ed è legato alla città troppo: i soldi non sono tutto nella vita".