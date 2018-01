Simone Edera non lascerà il Torino. È questa la decisione del presidente granata Urbano Cairo e del direttore sportivo Gianluca Petrachi che hanno respinto anche l'ultima offerta del Napoli per il giovane attaccante classe 1997.



Negli ultimi giorni il Napoli aveva alzato il proprio pressing nei confronti di Simone Edera, arrivando anche a offrire 8 milioni di euro per il suo cartellino. Il Torino, che in questa sessione di mercato ha già ceduto Umar Sadiq e Lucas Boyé, non vuole privarsi di un altro calciatore nel reparto offensivo e per questo l'ex Primavera resterà a disposizione di Walter Mazzarri.