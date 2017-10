Angelo Ogbonna, difensore del West Ham, ex Juve e Torino, parla a Premium Sport: "La Nazionale è un obiettivo personale? Sinceramente sì, soprattutto adesso che ci si avvicina ai mondiali. In tutte le gare appoggio i miei compagni e anche adesso lo farò per gli spareggi contro la Svezia. Non ho sentito Ventura, non so se mi tiene in considerazione o meno. Io faccio di tutto per metterlo in difficoltà. L’ho avuto a Torino, è un ottimo mister, sa far giocare bene la squadra e penso che in pochi possano parlar male di lui. Un pensiero su Conte? Lo stimo come lo fanno tutti, sappiamo il suo valore e nei suoi confronti rimane un forte rispetto. Chi vincerà lo scudetto? Penso che lo vinca la Juventus, perché ha una grandissima mentalità e perché è una società abituata a vivere sotto pressione".