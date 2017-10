Venti ex calciatori, grandi e meno grandi. Come erano e come sono: riuscite a riconoscerli? Hanno giocato dieci, venti o trent'anni fa: ora sono allenatori, dirigenti, commentatori o hanno completamente cambiato vita. Provate la vostra abilità, e mettete alla prova la vostra memorie e le vostre capacità fisiognomiche identificando questi 20 protagonisti del mondo del calcio. Hanno giocato per Juventus, Milan, Inter, Roma, Napoli, Lazio, Fiorentina... e non solo: anche per Cagliari, Genoa, Bologna, Ajax, nazionale uruguaiana... Chi sono? Pronti, via!