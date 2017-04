Dal 26 marzo, l'Olanda è senza commissario tecnico. Dopo l'esonero di Danny Blind, in seguito alla sconfitta con la Bulgaria, infatti, la nazionale Oranje non ha ancora trovato il suo sostituto. Tanti i profili sondati, senza trovare l'accordo. Tra questi, anche Henk ten Cate, attuale allenatore dell'Al Jazira ed ex Ajax e Panathinaikos, ha detto no: "Mi hanno offerto il lavoro lunedì, ma alla fine ho deciso di rifiutare. Se accetti un incarico del genere devi essere sicuro che tutta l'organizzazione ti supporta, se no sei destinato all'insuccesso. Io sono convinto che l'Olanda possa ancora qualificarsi al Mondiale, e auguro alla federazione la miglior fortuna nella ricerca del nuovo tecnico".