Un autogol di Theske condanna il Twente sul campo del PSV Eindhoven, che vince 4-3 e va in fuga in testa alla classifica del campionato olandese con 8 punti di vantaggio sulle seconde AZ Alkmaar (3-2 al Willem II), Zwolle (0-0 sul campo del Vitesse, dove capitan Kashia regala la fascia a un bambino) e Ajax, sconfitto in casa 2-1 dall'Utrecht. E a +12 sui campioni in carica del Feyenoord, frenati sul 2-2 sul campo dell'ADO Den Haag.