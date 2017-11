Dick Advocaat ha annunciato che non continuerà ad essere il ct dell'Olanda, dopo che la nazionale Oranje non è riuscita a qualificarsi per il Mondiale di Russia 2018. Advocaat ha reso la sua decisione pubblica mercoledì sera, quando la squadra è arrivata ad Aberdeen per giocare un incontro amichevole contro la Scozia, come ha riferito la rete televisiva olandese Nos. "Queste sono le mie ultime due partite, dopo lascio la nazionale", ha detto Advocaat, 70 anni. Dopo la partita contro gli scozzesi, i Paesi Bassi giocheranno contro la Romania martedì, e quella sarà l'ultima partita con Advocaat in panchina. Il terzo ciclo dell'allenatore a capo della nazionale olandese è iniziato nel mese di maggio, quando è arrivato per sostituire Danny Blind, esonerato dopo i pessimi risultati nelle qualificazioni europee. Tuttavia, sotto la direzione di Advocaat, l'Olanda non è migliorata molto e ha chiuso al terzo il suo gruppo dietro Francia e Svezia, senza alcuna possibilità anche di giocare i play-off. In precedenza, Advocaat aveva guidato la nazionale dei Paesi Bassi tra il 1993 ed il 1995 e tra il 2002 e il 2004.