L'Olanda giocherà sabato un match di qualificazione ai Mondiali di Russia 2018 contro la Bulgaria e una delle stelle in formazione sarà, come al solito, Arjen Robben. Il rischio di non vederlo più giocare in orange, però, è stato grande: "Mi sono chiesto se fosse meglio focalizzarmi solamente sul Bayern o se continuare anche con la nazionale olandese - ha detto al De Telegraaf - Ne ho parlato anche con mia moglie e la mia famiglia e col CT della nazionale Danny Blind". Poi, la decisione: "E' da un po' che non ho più problemi fisici. Per questo ho deciso di continuare a giocare anche in nazionale. Voglio andare ancora ai Mondiali con l'Olanda".