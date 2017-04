Roma-Lazio (calcio d'inizio alle ore 20.45) mette in palio la finale di Coppa Italia. Si parte dal 2-0 dell'andata per i biancocelesti di Simone Inzaghi, che domani fa 41 anni e vuole festeggiare nel migliore dei modi il proprio compleanno. Keita parte dalla panchina, ma è un'arma importante da giocare a partita in corso. Dall'altra parte Spalletti cerca la rimonta senza rischiare Fazio, rimpiazzato da Juan Jesus. In cabina di regia c'è Paredes al posto di De Rossi.



SENZA BARRIERE - Lo stadio Olimpico sarà pieno come nelle grandi occasioni, anche le Curve senza barriere. Come misura di sicurezza saranno impiegati un migliaio di agenti e altrettanti steward. Chi passa il turno affronterà la vincente di Napoli-Juventus (andata 1-3, domani sera il ritorno al San Paolo.



PROBABILI FORMAZIONI

ROMA (4-2-3-1): Alisson; Rudiger, Manolas, Juan Jesus, Emerson Palmieri; Paredes, Strootman; Salah, Nainggolan, El Shaarawy; Dzeko. All. Spalletti.

Lazio (3-5-1-1): Strakosha; Bastos, de Vrij, Wallace; Basta, Milinkovic-Savic, Biglia, Lulic, Lukaku; Felipe Anderson; Immobile. All. Inzaghi.

Arbitro: Rizzoli.