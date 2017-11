Il nome Ricardo Oliveira non evoca certo dei bei ricordi ai tifosi del Milan. Il brasiliano fu un autentica meteora, arrivato nella sessione estiva del 2006 dal Betis Siviglia per 17 milioni di euro più il cartellino di Johann Vogel. E pensare che Adriano Galliani lo scelse come sostituto di Andriy Shevchenko, passato nella medesima sessione al Chelsea. Un avvio promettente con un gol alla Lazio prima del buio pesto. Nell'estate del 2007 passò al Real Saragozza in prestito oneroso fissato a 2 milioni con riscatto a 11.



TRE MILIONI IN SOSPESO .Nel bilancio semestrale del Milan si nota un credito da 3 milioni di euro nei confronti del Real Zaragoza per la cessione proprio dell’ex rossonero Ricardo Oliveira. Tale voce la si evince dall’accantonamento di 3 milioni di euro, che corrispondono al credito vantato, nel fondo svalutazione crediti verso enti in quanto è possibile che tale credito non venga riscosso per inesigibilità della parte debitrice, ovvero il Zaragoza.