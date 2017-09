L'Olympiacos è uscito sconfitto dalla sfida di ieri all'Allianz Stadium per 2-0 contro la Juventus. Emenike si è detto deluso del risultato al sito ufficiale del club greco: "Siamo tristi per aver perso la partita perché avremmo voluto ottenere un punto qui. Siamo venuti qui con l'obiettivo di guadagnare almeno un punto. Questo è stato il nostro obiettivo e abbiamo fallito. In questo momento siamo delusi, ma dobbiamo continuare a combattere e cercare di ottenere qualcosa da questa fase a gironi. Dobbiamo continuare a spingere. Dobbiamo lavorare sodo. La nostra performance contro la Juve è stata migliore di quella contro Sporting, ma dobbiamo continuare a lavorare di più". Gli ha fatto Dimitris Nikolau: "Abbiamo provato, abbiamo dato tutto e abbiamo cose da correggere. Abbiamo concesso 2 gol, avremmo potuto segnare anche, ma ci sono cose su cui dobbiamo lavorare. Era il mio sogno affrontare giocatori come Dybala, Higuain e Mandzukic. Tre anni fa giocavo con la seconda squadra e adesso ho giocato in questo grande stadio. E' stato un brivido per me. Prima Dybala, Higuain e Mandzukic li avevo visti solo giocando e scegliendoli a FIFA, ora gli ho visti nella vita reale ma io devo ancora migliorare".