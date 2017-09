Takis Lemonis, allenatore dell'Olympiacos, parla in conferenza stampa dopo la sconfitta della sua squadra contro la Juventus: "Ieri avevo detto che noi volevamo da questa partita un qualsiasi vantaggio, sia di punti che a livello psicologico. Purtroppo a livello di prestazione non ce l'abbiamo fatta, ma anche i giocatori devono capire che siamo in una competizione molto difficile, anche se dobbiamo continuare ad avere questa mentalità. Nella gara di oggi voleva essere compatti e creare qualche problema alla Juve. La nostra strategia era quella di riuscire a prendere palloni e riuscire ad andare in contropiede. La partita ormai è finita, guardiamo avanti. Abbiamo un buon periodo di tempo in cui non abbiamo impegni per le nazionali e quindi possiamo lavorare su altre situazioni".