L'Inter, come si legge su La Gazzetta dello Sport, ha di fatto chiuso l'acquisto di Stefan de Vrij. Il difensore olandese della Lazio arriverà a parametro zero alla corte di Luciano Spalletti, ma la dirigenza nerazzurra guarda ancora al mercato degli svincolati per rinforzare la rosa. Riflettori puntati, dunque, su Kwadwo Asamoah della Juventus: sono ore decisive per il ghanese che ha, fino a questo momento, rifiutato ogni offerta di rinnovo da parte dei bianconeri. Un mercato low cost: l'Inter chiude per de Vrij e punta con forza su Asamoah.