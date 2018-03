L' attaccante classe '95 Divock Origi, in passato accostato all' Inter, ammette, riporta Talksport, di non essere felice della sua stagione al Wolfsburg. Il belga ha segnato solo una volta nelle ultime 16 apparizioni, la scelta di andare in prestito in Bundesliga dal Liverpool non sembra darà i risultati sperati, tanto da far prendere in considerazione al Wolfsburg la possibilità di terminare anzitempo il prestito.