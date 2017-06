Pierluigi Orlandini ai microfoni di Sky Sport ha parlato di Gianluigi Donnarumma puntando il dito anche verso le vecchia proprietà: "Non sono sorpreso, nel calcio di oggi non c'è più da sorprendersi di niente. Gli interessi sono troppi, di conseguenza niente è scontato. Quello che può sembrare sicuro ora, dopo due secondi viene ribaltato. Dispiace per il gesto di baciare la maglia però credo che non vada nemmeno condannato, è un ragazzo di 18 anni. Secondo me prima di giudicare bisognerebbe capire cosa c'è dietro, adesso è inutile parlarne e bersagliare un ragazzo che ha dato tanto. Le colpe vanno divise tra tutti, anche con la società che magari l'anno scorso doveva prolungare un contratto con un ragazzo che era chiaro che avrebbe avuto gli occhi addosso. In Italia non abbiamo più la forza di contrastare le squadre europee.