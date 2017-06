Partita di Us Open Cup, Orlando contro Miami, una franchigia di MLS contro la capolista della NASL, il tutto nello stadio fortino della squadra di Kakà. E lì, succede quello che non ti aspetti: gli sfavoriti fanno bottino pieno, portando a casa una vittoria in un derby particolarmente sentito dalle tifoserie. Un netto 3-1 che porta la firme di Stefano Pinho, tripletta per il brasiliano, e, ovviamente, di Alessandro Nesta.



CHE ABBRACCIO! - L'ex difensore del Milan è l'allenatore del Miami FC che domina in NASL e, nella notte, straccia Orlando, scatenando l'ira del pubblico di casa. Non solo la partita, però: prima del match, infatti, Alessandro Nesta ha abbracciato Ricardo Kakà, rivali per una sera, compagni nel passato, amici per la vita; attimo immortalato dai fotografi (foto mlssocceritalia.com) che, siamo sicuri, emozionerà qualche tifoso rossonero.