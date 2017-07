Fernando Orsi ha parlato a Radio Radio delle voci che vorrebbero la Juventus su Mbappé: ''La valutazione di Mbappé non spaventa, ma se devi dare via Cuadrado e Alex Sandro, sei a posto per l'attacco per tanti anni ma devi anche lavorare per la difesa. Se vuoi vincere la Champions League devi comprare giocatori importanti anche per la difesa. La coperta è corta sulle fasce se partono questi due esterni. Penso che la Juve su Mbappé sia una favoletta''.