Il nuovo attaccante del Bologna, Riccardo Orsolini ha dichiarato in conferenza stampa: "Donadoni è stato subito molto disponibile con me, l'ho incontrato appena arrivato. Penso sia la persona giusta per aiutarmi nella mia maturazione calcistica. Cercherò di dare il massimo per il Bologna, sono fiducioso e spero che il campo lo dimostri subito. A Bergamo sono stato bene e li ringrazio, ma non trovavo molto spazio e ho deciso di cambiare. Sapevo dell'interesse del Bologna da inizio mercato e ho gradito subito. Ultimamente ho iniziato a seguire le partite del Bologna con attenzione e ho sempre visto una bella squadra. Sono un esterno d'attacco a cui piace giocare sulla destra per poi accentrarmi, ho corsa e tanta voglia. Questa avventura sta iniziando nel migliore dei modi. C'è subito un grande feeling con Destro, è ascolano come me. Sono contento di aver trovato un conterraneo qui".