Riccardo Orsolini, nuovo colpo di mercato giovane della Juventus, conferma tutto ai microfoni di Premium: "Se la trattativa con la Juve è conclusa? Diciamo di sì. Ho scelto la Juve perché ha un progetto importante fatto anche di giovani".



LA POSIZIONE E IL... BIANCONERO - Il classe 1997 dell'Ascoli poi parla di sè: "Le mie caratteristiche? Nasco come attaccante esterno, preferisco accentrarmi sulla destra. Ora penso all'Ascoli poi inizierà la mia nuova avventura, spero andrà tutto bene. Il bianconero? È il mio colore, è nel mio destino. Anche oggi mi sono vestito così, non cambio. Ho anche le pantofole bianconere... non c'è neanche bisogno di ricomprarle. Lo Stadium? Tocca a me dimostrare di essere pronto, è un bel salto ma dipende da me. Io penso a lavorare quindi quello che verrà sarà tutto di guadagnato".



HIGUAIN, DYBALA E... ROBBEN - Orsolini prosegue: "Giocherò con Mandzukic, Dybala, Higuain? Per me è surreale già nominare questi mostri sacri, intanto Pjanic e Dyabla li schiero sempre nel mio Fantacalcio. Io il nuovo Robben? Mi dissocio completamente da quello che ha detto Di Campli perché è un paragone troppo importante, poi io proverò a fare del mio meglio ma non posso minimamente paragonarmi a lui".