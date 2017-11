L'Italia calcistica si lecca le ferite dopo la cocente delusione per non essere riusciti a conquistare il pass per i Mondiali. Si è iniziato a parlare di rifondazione, di nuova leva calcistica, di giovani che vanno lanciati fin da subito. In una ipotetica lista c'è sicuramente Riccardo Orsolini, interessante classe 1997 su cui la Juventus ha puntato forte con un contratto lungo fino al 2021. Merito della grande stagione 2016/2017 con la maglia dell'Ascoli che gli è valsa anche la nomination al premio come miglior giovane emergente della scorsa serie B da parte dell'AIC, l'associazione italiana calciatori.



A RISCHIO VALORIZZAZIONE - I giovani italiani, se validi, vanno fatti giocare. Questo il pensiero che va per la maggiore negli ultimi giorni. Orsolini, allo stato attuale, vede pochissimo il campo con la maglia del suo club, l'Atalanta. 5 spezzoni di gara in serie A per un totale di 78 minuti, con un assist a referto. Poco, troppo poco per un talento che la Juventus ha mandato alla corte di Gasperini con la chiara speranza di uno impiego significativo. Tra l'esterno marchigiano e il tecnico della Dea non è scoppiato l'amore, anzi tutt'altro. Nelle rotazioni, necessarie visto il grande impegno in Europa League, non entra quasi mai e spesso gli viene preferito perfino Kurtic sulla trequarti. Un'altra vita, invece, in under 21: anche ieri contro la Russia Orsolini ha lasciato il segno, con la sua 3 in 5 presenze in maglia azzurra.



SPERANZA DAL MERCATO - L'entourage del giocatore aveva già espresso chiaramente, al bianconero.com, tutta la sua insoddisfazione per questo avvio di stagione passato più in panchina che in campo. Orsolini non è soddisfatto cosi come non è la Juventus, motivo per il quale sono in atte profonde riflessioni in vista del mercato di gennaio. Secondo quanto appreso in esclusiva da calciomercato.com, il Genoa e, sopratutto, il Sassuolo hanno mosso i primi passi per sondare il terreno, per capire se ci sono margini di manovra per aprire una trattativa. Sia in Liguria che in Emilia il golden boy azzurro troverebbe un posto in squadra da titolare. Resta da convincere Percassi e l'Atalanta, che avevano strappato un prestito biennale e non sono così convinti di lasciare andare via l'azzurrino.