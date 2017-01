Il giovane talento dell'Ascoli Riccardo Orsolini, in procinto di diventare ufficialmente un nuovo giocatore della Juventus, è appena arrivato al ME Hotel di Milano accompagnato dal suo agente Donato Di Campli, per firmare il contratto che lo legherà ai bianconeri, prima di trasferirsi in serata a Torino, dove domani sosterrà le visite mediche al JMedical.



LE PRIME PAROLE - Ecco le prime parole da quasi juventino del calciatore marchigiano classe '97: "Sono orgoglioso di firmare per la Juve, è una grande opportunità che mi rende felice. Sono comunque contento di restare ancora ad Ascoli, per me è e sarà un bel trampolino di lancio. E' un perido delicato per me, c'è tanta pressione: voglio giocarmi le mie carte in bianconero"



L'INTERVISTA COMPLETA - Ecco l'intervista completa concessa a Sky: "Contento di essere della Juve? Si sicuramente. Adesso manca l'ufficialità, ma penso che sia tutto fatto. È stata una bella emozione, perché comunque sia è un grande club. La squadra che in questo momento sta facendo bene in Italia e si deve confermare in Europa. Quindi per me è solo un trampolino di lancio e spero di far bene. Io penso di potermi giocare le mie certe. Poi adesso devo fare un passettino alla volta e innanzitutto proverò ad affermarmi con la Juve e poi adesso quello che deciderà la società lo accetteremo di buon grado. Non ho avuto la possibilità di parlare con nessuno, quindi conoscerò pian piano tutti. I complimenti? I miei amici, la mia ragazza, quelli che mi stanno vicino. È stato un periodo un po' travagliato. Ho spento il telefono per non sentire troppa pressione, ma è giusto che sia così. Fa piacere l'interesse di tutte queste squadre, ma resto concentrato e penso a finire la stagione ad Ascoli. Penso a guadagnarmi la fiducia della Juve che mi ha dato la possibilità di mettermi in mostra e poi quello che verrà sarà tutto di guadagnato. Parla il campo. Io posso parlare fino ad un certo punto. Però sarebbe un sogno magari giocare in quello stadio, magari anche con la maglia della nazionale".