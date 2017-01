Riccardo Orsolini da prenotare subito. La Juventus ci sta lavorando per davvero da diversi giorni e adesso si entr anel vivo, dopo il ritiro del Milan dalla corsa all'ala classe '97 dell'Ascoli: anche nella serata di ieri, secondo quanto appreso da Calciomercato.com, c'è stato un nuovo incontro tra il ds bianconero Paratici e Giaretta dell'Ascoli per trattare Orsolini. Un faccia a faccia durato oltre due ore, in cui l'idea della Juve è stata manifestata in modo chiaro: prenderlo insieme all'Atalanta che avrebbe Orsolini subito in Serie A, con la regia bianconera per il futuro. E una base da 4 milioni di euro sul tavolo. Il problema? L'Ascoli, che vorrebbe trattenere Orsolini fino a giugno.



Presente a Milano anche Donato Di Campli, agente dell'esterno offensivo, che si è poi spostato a Bergamo proprio per affrontare il discorso a Zingonia con l'Atalanta. Un blitz che porta la Juventus ad avvicinarsi ad Orsolini sempre di più, ma anche il Napoli non molla: c'è stato infatti un vertice anche con il direttore sportivo azzurro, Cristiano Giuntoli, che prenderebbe l'esterno dell'Ascoli solo nel prossimo giugno. Può essere la strada giusta, ma la Juve spinge. Anche col suo agente. E il futuro di Orsolini rimane aperto, coi bianconeri in prima fila.