Inciampa a pochi metri dal traguardo la Nazionale Under 20, sconfitta 3-1 a Pila dai padroni di casa della Polonia nell’ultima gara del torneo ‘Quattro Nazioni’ e superata al primo posto in classifica dai pari età polacchi. Gli Azzurrini non riescono così a bissare il successo dello scorso anno e la vittoria del torneo resta un discorso a due tra Germania e Polonia: per laurearsi campioni i tedeschi dovranno conquistare almeno quattro punti nel doppio confronto con la Svizzera in programma domani e martedì 28 marzo.



All’Italia resta il rammarico per un successo sfumato nel finale, dopo il vantaggio provvisorio firmato in apertura di ripresa dall’attaccante dell’Ascoli Riccardo Orsolini su calcio di rigore concesso per un atterramento in area ai danni di Vido. Nel giro di cinque minuti, tra il 70’ e il 75’, la Polonia ha prima raggiunto il pareggio con Michalak per poi firmare l’allungo decisivo grazie alle reti di Angieski e Tomasiewicz.



Anche la fortuna ha voltato le spalle alla squadra di Evani, già falcidiata dagli infortuni e costretta a rinunciare in extremis al febbricitante Bifulco e a Simone Pontisso, fermato da un fastidio al ginocchio accusato durante il riscaldamento: “Preparare la partita con tutte le defezioni che abbiamo avuto non è stato semplice – conferma Alberico Evani – nonostante tutto i ragazzi si sono impegnati molto e hanno tenuto bene il campo fino a metà ripresa per poi perdere un po’ di ordine tattico nel finale, quando abbiamo subito i gol più per demeriti nostri che per meriti loro”.



E adesso non resta che concentrarsi sulla Fase Finale del Mondiale in programma dal 20 maggio all’11 giugno in Corea del Sud. Qualificata in virtù del secondo posto conquistato dalla Nazionale Under 19 nel Campionato Europeo disputato lo scorso luglio in Germania, l’Italia farà il suo esordio nel torneo domenica 21 maggio a Suwon con l’Uruguay, mercoledì 24 affronterà il Sudafrica ancora a Suwon e sabato 27 maggio se la vedrà con il Giappone a Cheonan.“Sappiamo quanto sia importante il Mondiale – avverte il tecnico azzurro – ci prepareremo al meglio sperando di poter mandare in campo la nostra miglior formazione. In tal caso avremmo ottime possibilità di far bene”.



Programma, risultati e classifica del Torneo ‘Quattro Nazioni’

1 settembre 2016: Germania-ITALIA 0-1

1 settembre 2016: Svizzera-Polonia 2-2

6 settembre 2016: Polonia-Germania 3-0

6 ottobre 2016: ITALIA-Polonia 3-0

11 ottobre 2016: ITALIA-Svizzera 2-4

10 novembre 2016: ITALIA-Germania 0-1

10 novembre 2016: Polonia-Svizzera 2-0

14 novembre 2016: Germania-Polonia 4-0

15 novembre 2016: Svizzera-ITALIA 0-1

23 marzo 2017: Polonia-ITALIA 3-1

24 marzo 2017: Germania-Svizzera

28 marzo 2017: Svizzera-Germania



Classifica: Polonia 10 punti, (6 gare giocate), ITALIA 9 (6), Germania 6 (4), Svizzera 4 (4).